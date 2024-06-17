涉太古城「私了」咬耳男　一被告欲推翻認罪答辯遭駁回

無業男子陳真於2019年11月3日在太古城中心外持刀傷人，並咬甩前區議員趙家賢耳朵。陳在施襲後疑遭人圍毆「私了」，被打受傷倒地。懷疑與「私了」事件有關的6名男子被控參與暴動。當中3人認罪，3人不認罪受審。審訊途中，一人改為認罪獲准；但他之後又想推翻認罪答辯。法官今（17日）駁回其申請，即維持被告認罪答辯，並拒絕讓被告保釋。法庭押後至7月20日聽取求情，被告須還押。

本案6名被告當中，張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）及鄭朗穎（25歲，文員 ）早前已承認暴動及有意圖而傷人罪，容另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪；高縫（61歲，文員）及鍾志宏（36歲，無業），則否認暴動及有意圖傷人罪受審，排期7月10日裁決。至於被告徐俊傑（20歲，學生），他原本不認罪受審，當被裁定表證成立後，他則改為認罪。不過法官聽取求情前，徐又申請推翻認罪。

區院法官今頒判詞，駁回徐俊傑推翻認罪答辯的申請。法官認為，案中證據清楚顯示，徐毫無疑問在得到有關對於他所面對的控罪的性質、案中的證據和他在案中的處境的全面法律意見之後，在自願及知情的情況下，承認有關的控罪和案情撮要。法官指，當徐在作出相關的決定時，他並沒有因其患有過度活躍症而影響他的判斷。徐事後後悔自己所作出的判斷和決定，並非是可以推翻認罪答辯的理由。考慮了相關的案例和本案的整體情況後，法官認為沒有任何理由需要行使酌情權，故駁回徐的申請，並維持他認罪的答辯。

案件編號：DCCC 329/2022