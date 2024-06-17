首位港人挑戰泳渡英國北海峽　月底單拖直面危險激勵年輕人

當本港正踏入熱夏之時，有香港青年卻選擇本月底挑戰極限，泳渡英國北海峽。香港青年梁俊曦(Ryan)將於本月6月29日，單獨挑戰泳渡北海峽(North Channel)，此次挑戰極限的壯舉是香港人的首次嘗試。有醫生就指出，此次泳渡海峽將十分危險，在如此極端的自然環境下游泳渡海，最嚴重可能導致死亡。此外，當地海域還有危險的海洋生物分布，可能會對Ryan的泳渡造成威脅。Ryan表示，希望借助此次泳渡海峽勉勵年輕人，重燃對未來的希望。

急症科專科醫生陳俊邦指出，輕至中度低溫症會引致肌肉力量減少、身體發抖，甚至判斷力下降；嚴重低溫症患者更會神志不清、抽搐或昏迷，更有機會引起心律不整、心跳驟停，甚至死亡。另一醫生瑪麗醫院急症科前主管唐漢軍表示，人體體溫為攝氏37度，而水的散熱速度是空氣的25倍，一般人浸在攝氏10至14度的水中，不到20至30分鐘已經有可能患上低溫症。對此，唐漢軍表示，站在醫生的角度，絕對不推薦或鼓勵任何人參加這些高危險性的極限運動。

除抵禦寒冷外，北海峽還有不少巨型海洋生物，包括有毒水母，例如全球最大、傘體直徑達2米的獅鬃水母，被螫中除疼痛外，其毒素更可引致抽筋、頭暈、嘔吐，甚至因嚴重過敏而休克、氣喘等。Ryan前隊友指出，很多泳手未能完成挑戰，並非因為體能，而是被水母螫傷。

Ryan坦言，自己原本是個「渾噩青年」，曾經由於創業失敗一度失去人生目標，直到發現了自己在開放水域游泳的天賦，才找到了人生志向和目標。自此他曾一次一次的挑戰極限，不斷提升自己。他還表示，希望可以通過自己經歷勉勵年輕人不要躺平，不要虛度光陰、浪費生命。更期望可以重燃市民對社會未來、對未來一代的希望。

泳渡北海峽至今只有137人單獨挑戰成功，遠少於成功泳渡英倫海峽的人數，香港更從沒有人成功挑戰，如果Ryan今次成功完成全程，將成為香港第一人，為香港體壇創造歷史。北海峽被視為難度最高的泳渡海峽，其全長達35公里，泳渡相當於連續35次維港渡海泳。另外，該水域水溫低至攝氏10度，要在其中游上10多個小時，絕非一般泳者可以做到，就算專業泳手也非易事。