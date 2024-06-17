孔教大成小學校長不悉停辦　聯六校董促撤回望教局介入

孔教學院上周六(15日)宣布旗下營辦的黃大仙大成小學將於2026/27學年起停辦。該校當然校董、校長潘淑嫻今日(17日)傍晚召開記者會，稱自己事前從不知情，並公布法團校董會內6名校董聯署要求孔教學院撤回停辦計劃。而校董之一的劉嘉華亦指，對突然知悉辦學團體的決定感到「好詫異、無法接受」，又稱現時學校現時已無外在壓力逼停校，質疑辦學團體「為何要在無外在壓力下毀滅自己個親生仔？」並促請辦學團體按程序召開法團校董會會議商討，而教育局亦有責任介入事件。

潘淑嫻表示，雖然去年被派0班時曾有殺校危機，但今年自行收生24人後成功「復活」，形容情況有所改善、前景樂觀，學校也獲得不同獎項、學生成績也逐步上升，但辦學團體在無溝通下決定停辦學校，對此感到疑惑；形容「大家依家人心惶惶，成間學校爆一個消息出來係無人知都幾震撼。」

她又指，早前曾得悉校監湯徫掄有意與某機構簽約，轉營為私立學校，並看過合約的初步版本，發現當中涉及兩名前教育局高官，故相信教育局在此次事件上或不會幫忙做調停中間人，而教育局至今亦「真係無幫手」。她續稱文件上有「不安全的地方」，包括要求學生「畀好多債券」等，她又曾多次要求湯與學校各持份者討論及召開法團校董會會議，但亦不得其所，過程中詢問湯是否已簽合約也獲告知未簽，故只是「估到」辦學團體想結業，但不知道湯其實已簽約結束營辦學校。

劉嘉華則表示，校董會對於結束營辦一事完全不知情，強調辦學團體應以學校、學生利益為依歸，他曾就轉營私校一事多番提醒湯徫掄需要召開法團校董會會議，但對方仍繞過校董會，質疑教育局理應在此事上表態，有責任維護法團校董會的法律地位。至於若辦學團體一心要結業，劉嘉華坦言「校董會無權迫佢辦學」，但重申所有決策應是由校董會通過，要討論並給予建議，因校董是有權有責去照顧學生利益，認為「辦學團體有責任去善後一件事。」

被問及校長會否連任，潘淑嫻則稱只要不被解僱，會堅持直到最後一個老師、學生離開學校為止。而學校老師代表出席記者會時表示，辦學團體聲稱會安置老師，並將老師轉往其他屬校，但以她所知孔教學院並無其他小學，只有一間中學，而老師未經中學培訓下亦無法轉去中學任教，質疑辦學團體言論有誤導公眾之嫌。