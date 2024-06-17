食物包裝掩藏海洛英及大麻花　機場連破毒案拘兩入境男女

香港海關在昨日(16日)偵破2宗航空旅客販毒案，一共檢獲約5.3公斤懷疑海洛英及約2.1公斤懷疑大麻花，估計總值約500萬港元，並拘捕2名入境人士。

首宗案件中，海關機場科人員為一名由泰國曼谷抵港的外籍女子清關時，透過X光影像發現她所攜帶的寄艙行李，內部物品的形態相近、密度平均，因而生起疑心。經深入檢查後，關員在行李箱內尋獲8個零食包裝，包裝內藏約2.1公斤、共值約42萬港元的懷疑大麻花，隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名報稱為家庭傭工的48歲女子。

第二宗案件中，關員根據風險管理原則，揀選一名由馬來西亞吉隆坡抵港的本地男子進行清關，當時他攜有一個背囊和一個寄艙行李箱，關員先以X光影像自動掃描系統進行影像分析，察覺行李箱有可疑的盒狀物品，於是開箱檢查，結果尋獲3個食物包裝紙盒，內藏不明磚狀物品。海關抽取相關磚狀物的物質進行毒品快速測試，初步確認為海洛英，隨即拘捕該名報任廚師的男子。案中檢獲的毒品共重約5.3公斤，估計市值逾400萬港元。

該2宗案件其後交由海關毒品調查科接手跟進。2名被捕人士均聲稱無收取報酬，他們已各被控以一項「販運危險藥物」，案件俱於明日(18日)在西九龍法院提堂。

調查人員表示，上述案件有2大共通點。第一，均以食物包裝收藏懷疑毒品，企圖魚目混珠，逃避海關偵查；第二，被捕人士的機票及住宿，俱由販毒集團安排。海關強調，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。