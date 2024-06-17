孔教學院大成小學停辦　議員促辦學團體三思

孔教學院大成小學日前宣布停辦，惟校長今日(17日)表示對此不知情，並聯同教師及部分校董聯署，要求辦團撤回決定。有議員對該校情況感到憂慮，高度關注事件，認為辦學團體及校長意見不一，已影響學校正常運作，認為辦學團體應該重新考慮停辦一事，並建議教育局應該及時介入，促請各方展開建設性對話，盡快解決爭議。

教育界議員朱國強表示理解在學校收生困難的情況改善，持份者期望有機會把學校辦好的心情，並指在持份者普遍對停辦決定取態保留下，辦學團體應該重新考慮，持續觀察收生情況，再商議學校未來發展，未必一定要停辦。

雖然學校的辦學權在辦學團體，辦團可自行決定學校停辦，毋須法團校董會通過，不過，朱認為停辦決定亦須經校董會充分討論，確保不同持份者意見，在決策過程中獲得充分討論與考慮。

現時校長與校監各執一詞，辦團與法團校董會立場不一，已影響學校正常運作。朱國強再度呼籲，辦團應盡快與家長、教師等持份者廣泛溝通，釋除他們的疑慮。同時，教育局應該及時介入，促請各方展開建設性對話，盡快解決爭議，讓學校回復平靜。