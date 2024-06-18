大成小學擬停辦　家長：噩耗　校長冀教局釐清校管失效意思

針對孔教學院決定轄下大成小學會於2025/26學年停收小一，並將於2026/27學年結束營辦事件，教育局昨(16日)表示會委任校董及介入事件，校長袁潘淑嫻今早(17日)，期望局方能澄清學校管理失效的意思，有家長形容停辧消息是噩耗，期望政府協助，學校毋須停辦。

潘淑嫻對教育局介入表示歡迎，但問題在於孔教學院未能就計劃與各持份者、校董，教職員、校友、家長，作廣泛諮詢，而學校的多位校董因處理學校的未來發展方向，包括停辦，有不同意見，就事件未能達成共識，而孔教學院拒絕遵照學校管治架構，召開法團校董會，公開透明討論這件事，而整件事與學校的恒常管理沾不上半點關係，她希望教育局釐清管理失效是甚麼意思，以免有心人大做文章， 混淆視聽。被問到下一步打算，她說要再與校董及持份者商量，有需要再通知。

有家長今早在電台節目中形容從新聞報道得知學校停辦的消息是噩耗，又指子女是轉校生，居住地點離學校較遠，但欣賞學校資源豐富、師資優良而轉校，同時信任校長，該家長強調目前沒有再轉校的想法，又指校長昨日開家長會算是派了「定心丸」。

對於學校停辦，亦有家長表示可惜，但對校方有信心，又指校長和教師經常協助有特殊學習需要的學生及發掘才能，老師會私下關心學生，期望政府幫忙，學校毋須停辦。

有小五生表示很喜歡學校，希望延遲停辦時間，認為學習環境優勝過其他學校，包括有許多遊樂設施及獎勵計劃等，而老師樂意協助學生。

潘淑嫻昨日傍晚召開記者會，稱自己事前從不知情，並公布法團校董會內6名校董聯署要求孔教學院撤回停辦計劃。其後，教育局昨晚表示，局方曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，惟雙方未能就過渡方案達成共識，指學校管理失效，將委任校董加入學校的法團校董會，協助校董會履行職責。