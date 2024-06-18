六旬漢曾姦少女囚11年　出獄後重施故技圖姦11歲女再被判監9年半

六旬漢2009年藉詞驅鬼強姦少女，判囚11年。他出獄一年半左右又重施故技，涉嫌在2019年，駕車載年僅11歲少女到流浮山荒地，再於車廂性侵她。他否認強姦罪受審，結果被裁定企圖強姦罪成，今（18日）在高院被判入獄9年半。法官引述報告指，事主有嚴重創傷後遺症，對事件記憶依然鮮明，猶如昨日發生。法官形容本案「非常非常嚴重」，近乎強姦，考慮到兩人年齡相距約50年，過程中被告無戴避孕套，故額外加刑。

現年66歲被告周錦華，任職裝修工，有兩名前妻，過往有強姦案底。2009年，他藉詞為患有學習障礙的19歲少女進行「性交驅鬼」法事，先後與她三次性交，之後更將她強姦。翌年被裁定3項非法性交及一項強姦罪成，重囚11年。今日庭上透露，被告在2018年3月出獄。至於本案，被告被控於2019年10月21日強姦X，經審訊後，陪審團以6比1裁定被告強姦罪不成立，但一致裁定屬交替控罪的企圖強姦罪罪成。

在本案中，控方案情指，X案發時11歲，2019年10月20日，她透過朋友介紹下認識「華哥」。同月21日凌晨，兩人相約見面。兩人搭的士到一處，「華哥」再駕駛停泊在該處的一輛七人車，載X到雞伯嶺路鳳降村對開空地。「華哥」在車廂後座性侵，包括在沒戴安全套下，將陰莖磨擦X私處。事後，「華哥」載X回到天水圍天華邨，把500元交給X，著她不要把事件告知他人。2021年7月12日，被告被捕。X在認人手續中，認出被告就是「華哥」。

案件編號：HCCC16/2023