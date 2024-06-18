本地有機西瓜節　不同種類設甜度參考

天氣炎熱，不少人會吃西瓜消暑。一年一度的「本地有機西瓜節」將會在6月底舉行，為市民提供更多選擇；活動現場會有農場人員介紹西瓜，漁護署人員更會提供現場甜度測量，供市民作選購參考。本地有機農場場主梁太今年首次參加，她對活動表示非常期待，更為了讓客人嘗試更多種類西瓜而特地加種。她坦言本地有機耕種不容易，不過希望市民可以品嘗到更新鮮的有機本地農產品而堅持。

今年西瓜節主力推介四款特色西瓜，包括「超甜黑美人168」，其一般甜度較高、容易「起沙」，為最甜之選，甜度約12度（以白利糖度計算）；另一款「無籽3F-2728」則無籽、清甜多汁，甜度約10度，吃起來較方便；而「皇玉」綠皮藏黃肉，其口感爽脆，甜度約10度；最為「吸睛」的「黛安娜」呈橢圓形，黃色外皮帶斑條，，包裹着紅肉，口感軟嫩，甜度約11度。梁太指，本地有機西瓜雖然體積較小，不過味道特別清甜；又指一般西瓜要花3至4個月種植，而且有機耕種會有更大挑戰，要更悉心打理。

有意品嘗上述有機西瓜的市民，可以於6月21日至24日，到青衣城1期1樓參與「本地有機西瓜節節」，開放時間為上午10時至下午6時，不設收費。活動完結後，市民亦可於7月5日起於各區農墟選購西瓜。