政府譴責正生會包庇在逃前董事　指董事會無意幫助正生書院師生

正生書院疑因缺乏營運資金將於7月7日起停運，正生會新任董事會於6月12日的緊急聲明聲稱會「以負責任的態度」作出有關正生書院的決策。當局今日（18日）發聲明，指禁毒處與正生會董事會會面後發現董事會的言行與事實不符，有理由相信早前聲稱與在逃的前董事林希聖和陳兆焯已撇清關係的說法並不可信，並且有包庇潛逃者之嫌，無任何意欲幫助正生書院師生。又指正生會董事會未能克盡己職，並姑息養奸，特區政府強烈譴責董事會的惡劣行為，對其亦完全失去信心。當局又表示有關部門會為將離校的學生提供最適切的協助及安排，而有關正生會和正生書院的事宜，將交由執法機關依法調查和跟進。

當局指出，正生會董事會聲稱正生書院因經濟困難而停運，然而董事會在改組後首次會議便立刻通過議案，拒絕追討早前被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義所籌得的超過半億元款項。在會面時，正生會再次拒絕追討有關款項，這已清楚可以看到董事會並無任何意欲幫助正生書院師生，並且有包庇潛逃者之嫌。

另外，當局又指正生會董事會早前於6月12日聲稱與林希聖和陳兆焯毫無關係，指二人無權指導董事會決策。但事實上被通緝的二人仍然擔任正生會轄下「基督教正生書院有限公司」及／或「正生基金有限公司」的董事，更可操作正生會及轄下公司的銀行帳戶。

而正生會現任董事會四月中就任近兩個月以來，從沒有提出具體方案解決正生書院面對的問題，亦未能表現出承擔和有能力管理正生書院，更在正生書院面對燃眉之急之際拒絕向在逃的林希聖和陳兆焯追討早前以正生書院名義在香港所籌得的款項，反而在改組後首次會議就急急通過令人費解的議案，並發表不盡不實的聲明，企圖誤導公眾。