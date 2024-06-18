港鐵24個車站5G頻譜升級　天后站今天率先啟用

港鐵及中國移動香港今天(18日)宣布，提升24個港鐵站的5G流動網絡，進行3.3及3.5GHz 室內基站鋪設工程，其中天后站已完成工程，並率先於今天投入服務。此外，灣仔、九龍及金鐘站亦預計於今年內完成升級，其餘車站則於2027年前陸續完成。通訊事務管理局辦公室發言人回應指，通訊辦歡迎港鐵公司和4家流動網絡營辦商落實於港鐵轄下24個較繁忙的車站進行流動網絡系統升級工程，新建基站首次使用指配作提供5G服務的3.3吉赫及3.5吉赫頻譜，將大幅增加港鐵沿線5G服務的速度及容量。

港鐵與本地四間流動網絡營辦商合作，進行這次5G無線網絡升級，並於去年批出新商業電訊系統合約，由中國移動香港投得工程合約，陸續於24個較繁忙的港鐵站開展3.3及3.5吉赫室內基站的鋪設工程。工程完成後，相關車站的5G網絡整體表現和服務效率均會提升，亦可容納更多乘客同時使用無線網絡，相關流動網絡營運商的用戶均享更佳服務體驗。

通訊辦歡迎港鐵的流動網絡系統升級工程，將大幅增加港鐵沿線5G服務的速度及容量。通訊辦指，現時香港的5G網絡覆蓋已超越九成人口，包括市區及港鐵全線共98個站，香港的5G服務滲透率亦接近人口的九成，無論在網絡覆蓋率及服務滲透率均位於世界前列。