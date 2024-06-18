「屠龍小隊」案續審　證人曾投訴遭警毆打及言語威嚇

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（18日）在高等法院續審。庭上披露，從犯證人曾投訴遭執法人員毆打，威嚇誘使招認，更向他說「可以送你上返大陸」。

執法部門軍械法證課專家李啟輝作供指，無法判斷吳智鴻家中所檢取的手槍，是組裝抑或原裝，而該槍和蘇緯軒被捕時所使用之手槍口徑一樣。另外，庭上透露，本案從犯證人之一黃振強，曾投訴曾被警察毆打，據指控摘要指，2019年12月8日，黃被拘捕期間，被4至5名不知名便衣警員毆打，包括警員戴明德，導致黃下半身多處瘀傷，及嘴部、左邊臉頰擦傷。押返灣仔警署錄口供時，遭同一夥警察，用言語威嚇誘使招認。黃振強稱，執法人員曾向他說「可以送你上返大陸，你大陸仔呀嘛，你大陸係咪有親戚呀？」

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023