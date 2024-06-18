粉嶺搗冰毒中轉倉拘2男　辣椒醬掩飾1.4億元貨　囤危險品密謀煉毒

海關毒品調查科近日偵破一宗大型毒品案，成功瓦解一個跨國販毒集團，粉碎該集團打算在香港設立一個大型煉毒工場的圖謀。行動中，海關一共檢獲約264公斤、總市值超過1.4億港元的懷疑液態冰毒，拘捕1名50歲外籍男子和1名29歲本地男子，另起出一批可以用作製毒、超過350公斤的化學品，包括極易燃的丙酮、高腐蝕性的氫氧化鈉和鹽酸等。海關正循毒品流向等多方面調查案件，不排除有更多人被捕。

今年5月，海關經情報分析及深入調查，鎖定一個位於粉嶺坪輋的流動倉庫，懷疑有人利用該倉庫作為臨時儲存點，匿藏大批冰毒及煉毒工具。當月29日，關員認為時機成熟，突擊檢查相關貨倉，在倉內尋獲60箱標示為辣椒醬的貨物，經點算後，確認有720支看似普通的辣椒醬，雖然其包裝及招紙並無異樣，但部分辣椒醬的顏色和密度顯然不一致，透過拉曼光譜儀進行快速毒品測試，初步顯示該些液體屬於冰毒。

海關逐一檢查，發現有264支辣椒醬是「另有乾坤」，每支重約1公斤，估計市值逾1.4億港元。與此同時，海關亦在倉庫內搜獲大批懷疑製毒工具和化學品。

關員及後展開監控行動，期間發現有海外毒販趁此時間來港，並聯同本地不法分子準備將倉庫內的毒品及工具，轉移至其他工業大廈，企圖設立煉毒工場。最後，海關循線拘捕該2名在場搬運涉案物品的男子，稍後將會落案起訴他們「販運危險藥物」罪名，案件將於本周四(20日)在粉嶺法院提堂。海關相信，今次行動已成功阻止大量冰毒由液體轉化為固體的煉毒過程，所有毒品至今並未流出市面。

調查人員表示，案中用於掩飾的辣椒醬，其品牌在香港並不常見，無法在一般零售商店購買。而不論是「正貨」辣椒醬或偽裝的辣椒醬，其包裝和封口均是完好無缺，只是顏色及重量有所分別。前者色澤為橙色、每支重量均一；後者較偏向琥珀色，與魚露相似，每支的重量有差微差異。

人員又指，檢獲的證物包括一批日用品，其中有1個帳篷、2部抽風機、4部電池爐、空氣清新機、大型保溫箱、煮食爐具、膠兜、膠杯、手套、攪拌機、試紙等，另有7個一般用於裝載廚餘的大型垃圾桶，以及4支相信是攪拌用的木棍，但是只要集齊相關工具，足以設立一個專業的煉毒工場。

更嚴重的是，現場存放大批的危險化學品，計有14包共重350公斤的懷疑氫氧化鈉、28公升懷疑丙酮及10公升鹽酸，有機會在煉毒過程中使用，其數量亦超出法例訂明的工業儲存豁免量，稍一處理不當，例如在潮濕或密閉環境下，有機會造成火災甚至爆炸。

涉案鐵皮倉庫相信是由今年3月起開始租用，其位置非常偏僻，相信是作為毒品及製毒工具「過冷河」的中轉儲存站，直到有人判斷時機適當，才暗中進行轉移，藉此逃避偵查。該倉庫設備非常簡陋，無特別的安全設備或通風設施，外圍由鐵皮搭建而成，搜查當日，倉庫地面更充滿大雨過後留下的積水，其惡劣環境更增加意外風險，對公眾構成極大安全隱患。

由於今次檢獲的毒品規模龐大，海關相信不法分子會將部分毒品出口到外地，以牟取更多利潤。調查顯示，涉案毒品是來自墨西哥，而墨西哥是本港海關近年尋獲冰毒的主要來源地，每次涉及的數量均不屬少數。過去2年，海關在墨西哥出口的貨物檢獲的冰毒，均會利用不同方法掩飾，包括偽裝為椰子水、貝殼，或混入變壓器及人造皮革等貨物內，但一般均在物流鏈便被海關截獲。但今次是市內發現如此大量的冰毒，甚至計劃在本地提煉，情況屬近年罕見。