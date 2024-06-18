北上消費潮衝擊本地企業第三季展望　29%受訪僱主有意縮減人手

有人力資源公司今日(18日)公布今年第三季就業展望調查報告，發現香港僱主預期今年第三季增加員工意願正面但轉趨保守，29%受訪僱主更有意縮減人手。萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，由於國際經濟環境持續衰退，加上市民的消費模式轉向內地，僱主在增聘人手方面意願正面，但轉趨保守。

人力資源服務供應商萬寶盛華大中華今日發表今年第三季就業展望調查報告，訪問了525名僱主，結果顯示有37%受訪僱主預計未來3個月會增聘人手，29%則有意縮減人手，32%指未有計劃在來季調整現時員工人數。

調查又發現，來季就業展望指數為8%，與上季15%比較，下降7個百分點，而比起全球指數22%，亦低14個百分點。至於香港7個行業中，有6個行業的就業展望指數維持正數。分別是資訊科技業、醫療保健及生命科學業、通訊媒體業、金融及房地產業、工業與原料業、消費品及服務業；而運輸及物流業則錄得17%下跌。

徐玉珊表示，儘管本地航空業復甦速度快於預期，但受到區域港口競爭加劇和國際貿易糾紛等因素影響，導致貨櫃吞吐量下降，該行業的招聘意願相對較為謹慎。至於其餘維持正數的6個行業，整體就業前景依然相對穩定，相信應屆畢業生的就業前景較明朗、正面，僱主在這個時間也有增聘人手的需求。