不服盜竊罪成囚8個月　女警長上訴後獲撤銷定罪

曾任少年警訊聯絡主任的女警長，被指在少年警訊會所內偷取電腦記憶棒及總值2,400港元的書店書券，去年經審訊後，被裁定3項盜竊罪全部罪成，判囚8個月。女警長不服定罪及刑期提上訴，高院暫委法官郭啟安今（18日）頒判詞，裁定警長上訴得直，定罪撤銷，刑罰擱置。

任警長的49歲上訴人陳惠嫻，現正停薪留職。她被控於2019年12月21日，在上水圍大埔區少年警訊會所閱讀室內，偷竊兩支刻有「大埔區少年警訊」字樣的記憶棒，以及8張50元商務印書館書券，上述物品為女警長吳詠璇的財產；上訴人及另被控於同日在同一會所的電腦室內，偷竊屬於男子羅逸俊的20張100元商務印書館書券。原審裁判官陳炳宙指，上訴人取走書券時表現謹慎，精神並無異常，斥上訴人作為警察，是學生的榜樣，其行為有辱警隊，判上訴人罪成，入獄8個月。

高院去年12月開庭，法官今日頒判詞指，原審裁判官不應先評估上訴人的證供，在作出了拒絕上訴人的證供的判決後，才繼而評估控方各證人的證供，此舉給人是顛倒舉證責任的觀感，令人有先入為主之感，對上訴人不公平。法官亦認為，不能完全排除上訴人只是在案發當日在會長的要求下，才協助他將一些書券派給小朋友。至於上訴人拿走那些USB記憶棒，法庭也不排除她只是認為那些是一些可拿走的紀念品。法官認為，原審裁判官在處理證供時，不曾充分考慮分析上述證供，定罪不安穩，裁定上訴得直，定罪撤銷，刑罰擱置。

案件編號：HCMA391/2022