理大暴動案助逃者涉妨礙司法公正罪成　17人判入獄20至70個月

2019年執法部門包圍理工大學期間，有人涉嫌在何文田一帶，企圖協助理大內之人士逃避執法人員追捕，包括有「家長車」接載示威者。17人被控妨礙司法公正及暴動等罪，其中4人認罪，其餘13人經審訊後被裁定罪成。17人今（18日）在區院接受判刑。法官王詩麗形容被告「有預謀、有計劃、有分工」犯案，批評他們目無法紀胡作非為，現場烽煙四起儼如戰場，協助示威者逃離，大大打擊司法公義執行，判17人入獄20至70個月。

今日接受判刑的17名被告現年21至44歲，4人承認暴動罪，包括林斌、陳俊鋒、麥韜及利文熙，他們全被判入獄44個月。13人經審訊被判罪成，他們同被控在2019年11月18日作出一項或一連串的行為，意圖妨礙執法部門將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。當中8人，包括伍偉楠、梁卓鋒、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言，另被裁定暴動罪成。除了卓琬宜因年紀獲額外減刑，判囚60個月；其餘7人判入獄70個月。何英傑、冼宏俊、林施雅及張頌熙判囚20個月；陳鎮洋承認一項危駕罪，判囚24個月。

案情指，案發當晚大批人士逃離理大，大部分人從理大連接X座和Z座的行人天橋游繩而下，也有人從附近周邊位置到達路面後，行走或由電單車接送到紅磡繞道上，該處有多部車輛接送這些從理大離開的人士。多輛車輛試圖離開現場時被執法人員截停和拘捕。

案件編號：DCCC 313，573/2021