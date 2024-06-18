第2座垃圾焚化爐料可提早兩年完成　每日處理量達6000公噸

都市垃圾持續增加，但欲減少垃圾量的垃圾徵費計劃又失敗，環境及生態局加快興建垃圾焚化爐及加大處理量。局方向立法會提交的文件表示，屯門曾咀將興建的綜合廢物管理設施第二期 I･PARK2，原本預計在2030年代初落成。不過，當局指焚化爐有望提早兩年、即2028年有望落成。

環境局指出，自去年初通關以來，本港與海內外的大型垃圾焚燒設施企業交流，綜合專家團等意見，並考慮到I･PARK2地盤實際情況，建築期約可由原本預計約72個月(6年)，縮減至54個月(4年半)，預計透過加快建築時間，以及同步進行多項前期工作，I･PARK2可望較原定估算時間提早約兩年完成。

擬議的I･PARK2建議採用與I･PARK1同樣的活動爐排焚化技術，處理量預計可由每日4,000公噸，增加最多50%至每日6,000公噸，每年可輸出達9.6億萬度剩餘電量至電網。局方又指正研究透過精簡程序等推展擬議的I･PARK2，以及研究於合約條款中引入適當經濟誘因，鼓勵承建商加快建築進度，又指正就I･PARK2準備環境影響評估報告，預計今年第三季提交審批，又會研究在北部都會區物色用地興建第3座垃圾焚化爐。

另外，位於石鼓洲的垃圾焚化爐I･PARK1正在興建，填海工程、海堤和防波堤的建造工程已大致完成，正在人工島上進行地基、土木、廠房等工程，當局目標在2025年內投入運作。當設施全面運作後，產生的電量除供設施日常運作，預計剩餘部分每年可輸出達4.8億萬度電至電網。