推鄉郊旅遊困難重重　促政府拆牆鬆綁

本港旅遊業發展持續低迷，不少聲音指當局應積極推動深度遊、古迹遊等，但礙於制度上的門檻，新界鄉郊要響應「無處不旅遊」可謂挑戰重重。有鄉事委員抱怨，鄉郊旅遊基建和接待能力本來就不足，村民就算有意發展民宿或餐飲以促進旅遊發展，然而申請牌照方須面對種種苛刻條件，若要一一符合肯定代價不菲，呼籲政府正視問題，以促進鄉郊經濟發展。

新界鄉議局今日(18日)開會討論，推動新界鄉郊旅遊發展的建議。會上有聲音提到，新界不少鄉鎮具有深厚傳統文化同習俗，加上郊野優美的自然風光和豐富的生態資源，十分適合發展旅遊。而其實鄉事同民間團體都樂意配合「無處不旅遊」的倡議，可惜部分地區欠缺基建配套、接待能力不足，政府需正視和增撥資源，加強統籌，配合美食同歷史背景而安排不同的路線，以推動一日遊或多日遊。鄉議局委員巫家雄認為要推動鄉郊旅遊，可以把一些廢棄村落重修活化為供遊客過夜的設施，可是鄉事曾就民宿和鄉郊食肆的議題與政府磋商了十多廿年，依然要面對一如市區的嚴苛條件。他又指荔枝窩發展成績不俗，不過由非政府組織負責大批規模的修葺，希望有關政策上可拆牆鬆綁，以促進鄉郊的旅遊經濟。

談到荔枝窩的發展計劃，北區區議員李冠洪指出當中的利弊，計劃主要是鄉郊基金爭取商業贊助，且則重於非政府組織和大學研究，村民角色形同打雜，實際上鄉村的得益並不大。他指要把村屋作為接待遊客的民宿，成功案例都是透過鄉郊基金，且門檻很高，相關的改裝工程動輒要投資上百萬元，例如安裝防火花灑的開支就很大，一般村民是不會花這筆錢的，如何村民有這筆巨款，何不用來退休？

至於在農地上做營地，李冠洪說雖然不需要太多硬件設施，但由於大部分鄉郊都已納入郊野公園範圍，而郊野公園是不準生火的，故需要法例作出微調方可解決營地生火煮食的問題。他希望政府聽取鄉事的意見，以助鄉郊發展之餘亦便利訪港遊客深度遊。