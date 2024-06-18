旅遊業冀開拓新市場國家　工會倡觀塘啟德打造海濱勝地

政府銳意發展香港旅遊業，舉行一系列活動之餘，目前正就旅遊業政策作諮詢。有旅遊業工會倡加強培訓不同語種導遊及加強穆斯林友善旅遊配套，服務中東、東南亞等新市場國家旅客；善用人工智能技術向旅客提供資訊；以及開拓具香港特色旅遊勝地，例如地質公園旅遊等。

立法會議員郭偉強表示，現時香港旅客超過7成來自中國內地，在鞏固好內地客之餘，亦同積極開拓其他市場。近來東南亞國家旅客不斷上升，另外隨着同中東國家的聯繫日漸緊密，亦可預計中東地區旅客也會增加。他認為，為迎合不同客群的需要，香港應加大不同語種的導遊培訓，讓旅客得到適切服務。

委員會副主席梁芳遠就指，現時AI技術已漸漸被應用到各領域，一些大型的旅遊平臺已在利用AI技術為旅客提供個性化的服務。政府應進一步提高資訊透明度及整合現有資訊，自動推送優惠、交通資料、設施等，令旅客在港逗留時能切身感受到便利。

另外，委員會認為近十多年本地旅遊主要圍繞美食、體育及節慶，並無特色。委員會主席林志挺建議，將觀塘海濱公園打造成具規模的綜合性夜市，結合觀塘避風塘、啟德郵輪碼頭、啟德體育園、東九文化中心、鯉魚門漁村風情等，鑄造成為具香港特色的世界級海濱旅遊勝地，可吸引遊客之餘，亦能吸引本地人，有助推動整體經濟發展。同時在「油麻地果欄」加設水果博物館，介紹世界各地的水果，並設水果自助吧，讓市民及旅客即時品嘗到新鮮的各式水果等。