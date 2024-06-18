中港簽CEPA協議20年　惟成效存疑

有議員表示簽署CEPA已經20年，但仍然存在「大門開小門不開」的情況。

政府希望推動香港作為國際貿易中心，立法會工商及創新科技事務委員會今（18日）討論有關事宜，有議員表示簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)已經20年，但仍然存在「大門開小門不開」的情況，內地市場「睇得住摸不著」，當局則指會不斷檢視進一步優化CEPA條文。

目前，香港已與20個經濟體簽訂了8份自貿協定，包括中國內地；新西蘭；歐洲自由貿易聯盟的成員國；澳洲等地，而所有自貿協定均已生效。在2023年，香港與20個自貿協定伙伴的貨物貿易額佔香港貨物貿易總額約65%。

政府指香港一直積極尋求盡早加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，2023年，香港與15個RCEP成員的雙邊貨物貿易總額達7,825億美元，佔香港的貨物貿易總額約70%，而RCEP成員亦是香港向外投資的主要目的地，佔2022年香港向外直接投資總額67%。政府指據理解，RCEP成員現時就加入程序的討論仍在進行中，但尚未有定案，政府指將繼續利用不同平台，在不同層面積極游說各RCEP成員，以爭取香港盡早加入RCEP。

針對坊間有傳聞成員國就經濟以外的原因阻止香港加入，但商務及經濟發展局副局長陳百里指RCEP協定專注在經貿合作，例如如何消除貿易的壁壘、加強合作等，很少談論經濟以外的因素，故相信所有成員國會因應真正的經濟考慮及區域合作，「實事求是」處理申請。

議員洪雯指簽署CEPA已經20年，但仍然存在「大門開小門不開」的情況，例如香港企業在很多地方被視為境外投資者、營運領域受限制、港人不能以香港身份登記某類型公司、專業人士不能在內地獨立執業，而內地市場「睇得住摸不著」，例如直播市場。陳百里回應指內地對香港服務業已經大幅度開放，會不斷檢視進一步優化CEPA條文，而政府正推動電商合作，並和內地很多電商平台討論有關事宜。