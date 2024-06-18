18.2萬人未換新身份證　舊證明年分批失效　回流市民讚安排便捷

入境處於2018年底起推行更換新智能身份證計劃，計劃於去年3月結束。處方今日宣布，1970年或之後出生市民的舊證，將於明年5月失效，而1969年或之前出生市民的舊證，則於明年10月失效。處方表示，舊證失效不影響居留權及出入境自由，但入境時所使用舊證將被回收，之後須於30日內申請換領新證，現時4間人事登記處將維持延長服務時間至年底，觀塘臨時辦事處則持續運作至明年首季，期間將提供充裕容量處理換證，呼籲未換證市民盡快申請。

入境處副處長戴志源解釋，換證計劃原訂於2022年10月結束，但當時受疫情影響，不少身處境外市民未能於指定日期回港換證，所以將計劃延至去年3月3日，而計劃結束時換證率約為85%，比2023年換證計劃的92%低，因此當時未作出舊證失效安排。隨着社會復常，去年初恢復通關，不少境外市民陸續回港換證，截至上月31日，整體換證率已達90%，認為現時是適當時候宣布舊證失效，阻嚇及偵察非法使用舊證及冒充者、或偽造舊證人士。當局已根據《 人事登記條例》第7C條發出《 2024年人事登記（身份證失效）令》，將於周五（21日）刊憲，並於下周三（26日）提交立法會進行「先訂立後審議」的程序。

戴志源表示，以2003年換證計劃的比率估算，目前仍有約18.2萬人將申請換證，意味仍有18.2萬人未換新證，其中約11萬為1970年或以後出生人士，約7萬為1969年或之前出生人士，相信大部分均於境外，之前因疫情等原因未能回港。處方去年已推出多項措施，包括延長4間人事登記辦事處服務時間至晚上10時、將身份證系統預約日子由24個工作日延至96個工作日、增設觀塘臨時辦事處等。戴志源表示，上述4間人事登記辦事處將維持延長服務時間至年底，一周可處理約6,000個申請；觀塘臨時辦事處則將持續運作至明年初，一周可處理約6,600個申請，強調現時處理容量充裕。

戴志源強調，舊證失效不影響永久居留權及出入境自由，只要持有效旅行證件就可出入境，但若用失效舊證入境，處方職員會回收舊證，並作出指示，要求30日內申請新證，倘不遵從最高可被罰款25,000港元及監禁2年；失效舊證亦不能用作申請護照及本港其他旅行證件，預計其他部門及公私營機構亦將作出相應安排，呼籲未換證市民盡快申請換領新智能身份證。

戴志源又表示，處方將持續派員探訪院舍為長者換證至明年首季，目前已探訪1,050間院舍，更換約44,000張身份證，以現時剩餘未探訪院舍容量估算，最多約10,000名院舍長者仍未換證。

今年60歲的林女士移居加拿大30年，疫情期間未能回港，因此當時未有換證，最近因探親回港，順道申請換領新智能身份證。她表示，一個月前預約今天換領身份證，預約過程順利，到辦事處亦很快完成程序，並認為今次舊證失效安排已提供足夠時間讓市民換證。