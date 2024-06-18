年花4.72億　5研發中心評價負面

自2006年起，政府設有5所研發中心，當局表示在2023-24年度，5所研發中心的總營運開支約為4.72億元，立法會工商及創新科技事務委員會今（18日）討論研發進度，但有議員指收到創科界對5所機構的評價，不少意見比較負面，認為研發成果商品化成效有限；亦有議員詢問生命健康研發院和香港本身的研發中心會如何合作。

在2023/24年度，5所研發中心的總營運開支約為4.72億元，較2022-23年度增加約12%。部分研發中心租用了更多實驗室空間，以增強其內部研發能力；亦有部分研發中心在商品化工作、維護其知識產權和設備維修等方面投放了額外資源。

研發中心包括汽車科技研發中心；香港應用科技研究院（應科院）；香港紡織及成衣研發中心；物流及供應鏈多元技術研發中心；以及納米及先進材料研發院。在2023-24年度，五所研發中心獲得來自業界及其他收入約為3.39億元，而商品化及其他收入則約為1.58億元，較2022-23年度分別增加約4%和23%。創科署由2023-24年度起把研發中心來自業界及其他收入水平目標定於35%。所有研發中心在2023-24年度均超越35%的目標。為進一步鼓勵各研發中心與業界加強合作，創科署考慮在2024-25年度把目標提升至40%，長遠再探討將目標提升至50%。

各研發中心在未來３個財政年度就營運開支方面採取「零增長」的原則，即未來３個財政年度的總開支不多於2024-25年度各研發中心從「基金」或經常資助金支付的營運開支的３倍，以管控其營運開支並鼓勵各研發中心增加來自業界及其他收入，確保政府有限的資源用得其所。

議員洪雯表示研發院未來３年總共申請13.45億元，但收到創科界對5所機構的評價，不少意見比較負面，包括認為5所機構開展的項目和社會脫節、市場上有類似研發成果、即便在國際上的成果，但仍未有任何效用，且研發成果商品化成效有限。她又指公營機構不能成立公司商品化，詢問局方會否重新為5所機構定位，研究以公用化作為發展目標。創新科技及工業局局長張曼莉表示認同要定期檢討研發中心的表現和定位，並會了解業界痛點，聚焦支援業界。

議員尚海龍表示希望逐步增加研究院創造收入的能力，他指收入能力分為贊助商承諾給予的贊助、商品化收入，詢問贊助額有否「走數」，因商界很多答應贊助100萬，「最後10萬都冇」，他又指雖然香港獲得多項日內瓦發明展獲獎，但參加發明展的效果是否等同於香港研究院的研究水平，對此持懷疑態度，因內地參加197項，當中有187項拿獎，香港更拿了六百多項獎。張表示獎項是對香港的認可，而衡量研發與水平並非單靠一兩項獎項，是從實際技術、應用、帶動經濟效益等因素。物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚表示未發生走數的情況，但發生有未能資助原有數額，不過政府也會相應扣減資助，因此他指未見過政府「蝕底」。