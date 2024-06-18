打擊騙案拘39人涉款7100萬元　貼海報放假鈔布置地舖誘落疊

鑑於詐騙案件及牽涉售賣戶口的洗黑錢活動有持續上升的趨勢，油尖區執法部門在上周二(11日)至今日(18日)展開代號「世爵」的執法行動，以打擊區內相關案件。連日來，人員在港九新界拘捕34男5女(17至63歲)，涉嫌「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」等罪。被捕人士分別報稱為售貨員、裝修工人、貨車司機及無業，主要為傀儡戶口持有人，初步相信是收取數千港元報酬而參與犯案，大部分人已獲准保釋候查。

行動中，該部門一共偵破36宗騙案，包括8宗網上購物騙案、8宗網上求職騙案、6宗電話騙案、4宗網上投資騙案及10宗其他類型的騙案。受害人年齡介乎18至71歲，損失金額合共高達7,100萬港元。

其中一宗與虛擬貨幣有關的案件，執法部門是在5月14至29日先後接獲6名受害人報案，指有騙徒透過社交平台刊登廣告，聲稱可以用優惠匯率兌換虛擬貨幣。受害人信以為真，根據騙徒指示，前往尖沙咀一商場的地舖進行交易；而犯罪集團成員會預先抵達該店舖作布置，例如張貼海報、擺放點鈔機、假鈔等，從而偽裝成虛擬貨幣兌換商，減低受害人的警覺性。

當受害人聽從騙徒，將虛擬貨幣轉往指定電子錢包後，騙徒便會以「借尿遁」、「提取現金」等不同藉口離開上址，然後去如黃鶴。案中6名受害人，一共損失124萬港元。人員經深入調查及情報分析後，最終以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一男一女(22歲及24歲)，他們分別負責在現場接待受害人，以及在上址進行布置工程。執法部門會繼續追查涉案人士，包括商舖租用人及電子錢包擁有人，不排除有進一步拘捕行動。