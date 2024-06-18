政府擬第三季額外提供8000護理員配額　3年內分批分配予院舍

政府自去年6月推出院舍輸入護理員特別計劃，整體輸入配額上限為7,000個。勞工及福利局局長孫玉菡今日(18日)在社交平台表示，政府建議今年第三季起額外提供8,000個護理員新配額，在3年內分批分配予院舍，首2年提供3,000個，第3年則提供餘下2,000個，今月底及下月分別向勞工顧問委員會和立法會福利事務委員會交代計劃詳情，收集意見。

孫玉菡表示，政府自去年6月推出院舍輸入護理員特別計劃，整體輸入配額上限為7,000個，在保障本地工人優先就業的前提下，處理了3輪申請，新增配額接近全數批出，共有約2,200個配額申請因配額不足而未能獲批，而根據估算，業界在未來3年將需要額外8,000名護理員空缺需要填補。

孫又提到，政府將繼續積極吸引和培育本地人才入行，紓緩業界人手短缺，並希望為本地護理員提供晉升階梯，如憑藉工作經驗及經適當培訓後，在院舍擔任專業內容更豐富的保健員職位，故在不影響保健員資歷整體質素的前提下，正檢視保健員訓練課程的內容及要求，以鼓勵更多本地護理員成為保健員。