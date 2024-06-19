Chris終判刑25個月　李龍基公開豪言照娶未婚妻：一定會等

歌手李龍基的畫家未婚妻王青霞（Chris）涉逾期居留，遭入境處拘捕，被控7項罪行包括兩度違反逗留條件、涉及兩間大學的虛假文書、違反逗留期間接受工作等，案件今日（19日）在沙田裁判法院提堂。今早8點半，王青霞由囚車押送到法院。約8點45分時，李龍基笑容滿面抵達法庭，以一身粉紅打扮到場，現場記者提問有冇信心時，李龍基禮貌點頭微笑入內，未有回應。

當庭警將王青霞押到犯人欄內應訊，王青霞望向李龍基時，李龍基即情緒波動，更三度激動大喊，並用紙巾抹眼淚、緊握拳頭。

審判結果今日終出爐，王青霞承認其中5罪，包括違反逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述、在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作，法官宣布判刑25個月。

李龍基於未婚妻宣判入獄後步出法院，並拒絕受訪。惟在場記者問到Chris父母得知女兒被拘捕一事與否，李龍基終開口表示兩老未知情，再被問到會否向二人交代Chris入獄一事，李龍基則稱「到時先算」。當被問到Chris被判刑25個月是否在意料之內，李龍基即場怒喊：「唔係！」忽然激動扯火後又回復平靜。李龍基續指已向律師表達要對Chris講嘅事宜，再重申自己唔接受訪問，依家佢好心痛，並會再次去黃大仙拜一拜，但唔會再次上訴。

對於會否遵守承諾娶Chris，李龍基即指已託律師向未婚妻表達會等佢：「一定會！我一定會等佢！」但對於要等25個月之久，佢即唉聲嘆氣稱唔想再發表後便離開。

案件編號：STCC/688/2024