9.23起港交所惡劣天氣下不停市　財庫局：與國際對接

香港證券市場在今年9月23日起，實施惡劣天氣下如常開市，現有約3個月時間予市場準備。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂今早(19日)在電台節目表示，環球主要市場當中，只有香港作為國際金融中心會因惡劣天氣停市，若惡劣天氣下，投資者無法就環球市況作出投資決定及交易，會造成不對稱，影響投資者的風險，希望本港與國際對接及看齊，惡劣天氣下亦會維持市場運作。業界有3個月準備時間，若屆時有券商結算困難，港交所將代為履行結算責任詳細支援措施會在7月初公布。

他又透露，港交所早前諮詢有9成意見支持方案，其餘亦非完全反對，而是提出一些技術問題，如小型券商未能全面遙距或在家工作等。現時很多金融機構已使用這類技術方案，港交所亦會協助他們採購遙距工作技術方案及與供應商對接。

至於需要部分人手返回辦公室，陳表示，券商可按照勞工處惡劣天氣及極端情況工作守則，與員工商討，如八號信號或黑雨發出前，讓員工在安全情況下提早抵達辦公室及提供食物，抑或是否購買額外保險等。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠亦指，香港作為國際金融中心，要與世界接軌，基於個別券商的困難，當局可提供過渡性支援。不少券商疫情期間都具備「在家工作」經驗，遙距為客戶落單或交收，惟部分小型券商未必能在技術上投放很多資源。新安排下，會由港交所代為履行結算責任。惟他提醒，有關券商要制訂方案交代處理方案，不能無限期由港交所協助。至於會否令部分小型券商離場，他指現時業務收入來源減少，券商受到廣泛影響，要視乎個別情況而定。