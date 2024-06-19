認盜竊等7罪　蔡天鳳前夫鄺港智判囚42個月

大埔龍尾村懷疑肢解碎屍案中，女死者蔡天鳳的前夫鄺港智，因捲入該懷疑謀殺案被捕後，揭發他原來另涉10年前起疑設局騙取金飾，涉款逾600萬港元，因而被控盜竊等罪。該案排期2015年開審後，鄺港智疑一直潛逃。該盜竊案今日（19日）在區院審理。被告承認6項盜竊罪及1項不依期歸押罪。法官指，被告處心積慮犯案，非一時貪念；事後潛逃7年半，時間頗長，從沒自首。考慮到被告已將涉款全數歸還，判他入獄42個月。

28歲被告鄺港智，洋名Alex。他在本案中共被控6項盜竊罪及1項不依期歸押罪。控罪指他於2013年6月14日至2015年1月14日，分別在油麻地白加士街等多個地方偷竊首飾，包括35條頸鏈、31條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10両金條，這些首飾分別屬於6名人士；並於2015年10月26日，沒有依照法庭命令歸押。被告今日承認全部7罪。

同意案情指，被告透過社交媒體流動應用程式認識各事主，被告會用別名稱呼自己，例如「Kenneth」、「Kenny」、「Jackson Wong」 等。被告的犯案手法類同，他認識事主後，會自稱從事黃金買賣生意，繼而游說對方參與，指利潤約10%。受害人悉數答應。接着，被告會帶事主到金行買金飾，再帶事主到不同地方，以轉售財物為由，取走事主的金飾，並着事主等候，聲稱他會把現金連同利潤交給受害人。惟被告隨之失去聯絡。

案情續指，6名事主被騙去的金額由6萬至157萬不等，總金額為629萬港元。被告因涉嫌盜竊被捕，案件排期2015年11月開審。但在審前覆核階段他缺席聆訊，被法庭發拘捕令。至2023年2月在新界碼頭被捕，當時被告身上有大量財物，包括勞斯萊斯車匙，他亦攜有鄺港傑的護照。辯方說，被告已將所有款項全數歸還事主，又謂潛逃是因為去了內地做地產代理。

案件編號：DCCC 313/2015