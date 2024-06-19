當局申撥2.6億作東九龍運輸系統顧問研究　料2033年或之前落成

政府計劃向立法會申請2.6億元撥款，展開東九龍智慧綠色集體運輸系統的顧問研究。有關項目全長約7公里，當中包括約6公里高架橋及約1公里隧道，設有8個車站，包括彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東，並將連接港鐵油塘站。當局期望下半年會邀請供應商及營運商提交意向書，爭取2026年就工程招標，2027年動工，於2033年或之前落成。

路政署署長邱國鼎在立法會工務小組上表示，政府目標在2033年前落成項目，若承建商能提前完工，會在日後的招標上獲得加分。他提到，由於項目涉及在繁忙地區進行交通改道及地基工程，需時較長，但承建商在內地有經驗，能使用組裝合成法等新技術，興建高架鐵路系統，相信項目能提前落成。他又指，初步研究後，認為不同捷運系統在內地發展成熟，相信只要適度改動設計，就能符合香港的安全及消防相關要求。

邱國鼎又指，東九龍運輸系統的列車將採用膠轆行駛，爬升能力較重型鐵路高，適合東九龍的上坡地勢，系統亦會接駁港鐵站，減少路面交通擠塞，預計由寶達前往油塘或彩虹地區的車程約10至15分鐘，較現時節省一半時間。