首座轉廢為能焚化爐料明年落成　每年可提供近10萬戶用電量電力

政府計劃興建3座焚化爐，並2035年前停用所有堆填區。首座處理都市固體廢物的超級焚化爐人工島「I．PARK1」設於石鼓洲旁邊，預計於明年落成。環保署助理署長雷學良指，「I．PARK1」預計每日可處理近3成都市固體廢物，並轉廢為能，每年提供相等於近10萬戶家庭用電量的電力。他強調，「I．PARK1」及未來的焚化爐均會使用最先進設備，將排放減至微乎其微。

環境保護署表示，香港每日平均有1.1萬公噸都市固體廢物，而「I·PARK1」預計可於明年內投入服務，處理約3,000公噸都市固體廢物，將廢物體積減少9成。整個人工島面積為16公頃，可建面積則為12公頃。所有預製機電及煙氣組件已經於五月運抵人工島，目前承建商正進行地基、廠房、煙囪等工程。雷學良指，「I·PARK1」焚化爐使用先進焚化設備，可將廢氣、有害氣體排放量大幅減低，亦會嚴格確保所有排放符合國際標準；其中市民較擔心的二噁英可減至0.04ng，不會對人體造成任何影響。

雷表示，「I．PARK1」選址人工島，是為了減低受影響居民數量。設施投入運作後會透過海路將市區廢物運至島上焚燒，並將過程產生的熱力轉化為電力，每年預計可提供4.8億度電或以上，即約10萬戶家庭每年用電量。他又指，島上設有污水處理系統，希望將人工島打造成「零排放」設施。根據目前焚化爐承建商與政府簽訂的合約，焚化爐會由承建商營運15年。雷學良指，政府會監察設施落成後的運作情況，以及處理量、排放等方面是否符合政府要求。

另一方面，預計設於屯門曾咀的第二座焚化爐「I．PARK2」，昨日（18日）政府就宣布工程時間縮短兩年，而且將廢物處理量由每日4千公噸，增至6千公噸。不過雷坦言「I．PARK2」項目目前仍在準備招標文件及處理法定程序，暫未有實際落成日期。他解釋之所以能縮短工程並提升焚化爐效能，是因為近年國內外焚化爐發展迅速，令焚化爐內每條廢物處理線的處理量增加；而政府為加快工程進度，亦為承建商提供經濟誘因。對於未來計劃興建第3座焚化爐，雷學良稱，雖然「I．PARK1」、「I．PARK2」合共可處理9千公噸廢物，惟隨着人口增長，有必要為未來作出規劃。根據資料，第3座焚化爐將處於北部都會區。