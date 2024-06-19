已登記電動專營巴士僅90輛　落後目標近9成

政府近年致力推動綠色運輸，目標於2027年底前投入約700輛電動巴士。截至今年4月底，已登記的電動專營巴士數目僅90輛，落後目標近9成，有議員關注政府能否如期落實目標。環境及生態局回覆指，專營巴士營辦商對逐步轉換電動巴士持積極正面的態度，當局正與4間專營巴士營辦商探索不同方案，計劃在今年內確定具體方案，強調在2027年底前投入約700輛電動巴士的目標維持不變。

環境及生態局表示，自2015年起，政府已資助專營巴士營辦商，購置36輛單層電動巴士及安裝相關充電設施，在多條路線試驗行駛，全面測試及評估電動巴士在香港的道路環境下的運作表現。試驗結果顯示，電動單層巴士的載客量及駕駛表現與傳統單層巴士相若，驗證電動巴士在香港大規模採用的技術可行性，並為專營巴士營辦商在車隊安排、電動巴士行走路線、充電安排和配套設施等方面，提供寶貴經驗及數據。

當局指出，專營巴士營辦商目前已認可電動巴士相關的技術，電動巴士的市場發展近年亦逐漸成熟，更廣泛採用之下有望令價格下調。當局續指，要為全港超過1萬輛公共巴士完成綠色轉型，財政上的可負擔性和預算十分重要，亦涉及不少配套設施及技術人員培訓，所以必須讓業界有充分時間作準備，政府亦需要研究在財政上作支援的可行性。當局計劃在今年內敲定具體方案，並適時公布，以協助專營巴士營辦商邁向綠色轉型。