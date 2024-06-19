鄉郊保育資助計劃批出5個項目　涉大埔鳳園等知名生態遊熱點

本港自然生態具保育價值，鄉郊保育資助計劃秘書處今日(19日)表示，鄉郊保育諮詢委員會在最新一輪申請共批出5個資助計劃項目，涉及金額約3,900萬港元。獲批項目包括大埔鳳園、沙頭角梅子林及米埔等多個為人熟悉的生態遊熱點，政府冀批出的資助可促進鄉郊保育及村落活化，及吸引更多公眾人士於鄉郊展開生態遊。

最新獲批項目涵蓋的主題廣泛，當中包括加強保育大埔鳳園的生物多樣性，該項目倡議人為環保協進會有限公司，獲批資助額近1,500萬港元，項目時期由今年8月1日至2027年1月31日，計劃主要目的是為了優化和保育蝴蝶的生境，項目包括種植合適的蝴蝶幼蟲食草和蜜源植物、植物管理、物種監察、訪客管理以及蝴蝶保育的教育活動。

另一同樣涉及資助額1500萬港元的項目，則為梅子林及蛤塘永續鄉村計劃，由香港大學公民社會與治理研究中心負責，倡議人指項目第一期定位為「森林村落」，未來三年將重塑風水林的傳統管理模式，以推動生物多樣性的保育和永續利用，並提高「森林村落」的生態系統服務。

至於同期獲批的其他項目，包括研究保育沙羅洞生態及濕地系統；在米埔建立智慧生態監測網絡；及利用數據分析於鹽田梓加強推廣生態和文化資源保育。而委員會於上一輪批出的沙羅洞積極生境保育項目的招標工作已按照政府既定的採購和招標程序完成，並已於本年5月1日開展，以加強保育沙羅洞的生物多樣性，及推進落實沙羅洞長遠保育策略。

資助計劃至今共推出9輪申請，涉及50個獲批項目，總資助金額約2.74億港元，支援本地非牟利機構推展自然生態、非評級歷史建築、文化和歷史資產等不同層面的保育及復育工作。