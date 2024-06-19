中環海濱興建機鐵綫通風樓惹議　議員：對盛事用地帶來負面影響

在舉行盛事的同時，旁邊卻又大興土木，難免大煞風景。在今日(19日)的立法會會議中，有議員提出「舉辦户外盛事的用地」的口頭質詢，關注港鐵擬明年在中環海濱活動空間用地興建一座約18米高、佔地55米乘40米的港鐵機鐵綫通風樓，擔心工程及其關連地盤工程的所佔土地，以及其所產生的噪音及塵埃，可能影響各界使用中環海濱。當局則指工程涉及機場鐵路掉頭延展段，無可避免會對中環海濱構成影響，但會設法縮減大樓的佔地面積和高度。

議員陸瀚民指有關工程會直接減少盛事用地的面積和可容納人數。但據報有關工程構思始於多年前中環填海計劃時期，究竟是基於甚麼原因要拖至明年才開始動工；當局會否因應工程對中環海濱盛事用地帶來的負面影響，另覓合適用地進行有關工程，或考慮其他模式及選項，將影響降至最低；以及未來5年將會有多少新增的户外盛事用地。

發展局局長甯漢豪回覆，指中環海濱活動空間佔地3.7公頃，當局是以短期租約形式批出，供私營機構營運以舉辦文娛康樂盛事，為市民和旅客帶來多元體驗、推動盛事經濟。因此政府亦非常關注，機場鐵路掉頭隧道延展段工程對盛事活動的影響。她指該工程是在香港站以東，沿龍和道建造長約500米的隧道，讓東涌綫和機場快線列車可以在香港站東面後方輚換路軌和掉頭，從而增加列車班次，提高載客量和運行效率，滿足東涌和小蠔灣發展的酬載需求。

機場鐵路掉頭隧道延展段，是屬於機場鐵路項目，政府在當年已經就相關工程提供財務資助予港鐵。由於是1990年代興建機鐵之時，掉頭隧道延展段未有迫切需要，政府當時同意日後因應載客量才落實建造時間表。因應近年的發展，為滿足東涌、小蠔灣和機場發展的運輸需求，港鐵於2022年展開規劃和初步設計工作。

掉頭隧道是因應香港站現有東涌綫和機場快線路軌，因此必須在香港站以東沿龍和道建造，因應通風同消防需要，工程須在地面設立通風暨緊急通道大樓。發展局、運物局同港鐵會保持聯繫，冀盡量減低對活動空間影響，並會檢視不同的工程方案，縮減通風樓暨緊急通道大樓的佔地面積和高度，減低永久設施設對活動空間的影響，以及減少工程期間，地面工地所佔的面積，讓戶外活動可繼續在中環活動空間舉行。並在2025年以後才動工，讓活動舉辦機構可使用屆時已落成的啟德體育園。至於其他活動用地，則有1.4公頃的灣仔活動空間供市場營運、西九文化區，而即將啟用的西沙Sport park亦是全新的戶外活動場地.

議員陳學鋒指，擬建的通風樓「篤眼篤鼻」，詢問當局有否其他優化方案。議員梁美芬亦指工程對盛事活動可能有好大影響，通風樓可否另覓地點。議員龍漢標亦指工程位置涉及金融旅遊的重要地段，認為「解決方法一定有」，質疑會否因撥款金額所限，以致沒有更好的工程方案。

運輸及物流局副局長廖振新表示，指通風樓必然毗連隧道，加上附近可提供消防走火功能的地方實在不多，當局只能在減少工程影響的方向上動腦筋。