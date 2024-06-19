明年中起港人歐遊須提前申請　許可證收費7歐元

訪歐（神根公約區成員國）旅客明年年中起需申請許可，旅客需要提供如犯罪紀錄等資料，將產生額外花費。議員料不會影響歐遊意欲。歐洲有關部門表示，料大部分的申請將由系統自動辦理，需時頗短。此外，今年秋季起歐遊港人需要錄入生物識別資料，有關資料或將被最長儲存5年，對此有議員表示有憂慮但也只能接受。

明年年中起，港人歐遊將需要預先申請電子旅行許可「歐盟旅行資訊及授權系統」，歐盟建議有關歐遊旅客，可在訂機票及當地酒店前在網上申請有關手續，許可證將收費7歐元（約港幣58元）。歐洲邊境及海岸警衞隊ETIAS小組外展及持份者管理主管Izabella Coope表示稱，預計約95%的申請將有系統自動辦理，僅需數分鐘。如申請人資料有誤或懷疑構成安全風險則會由人工介入，申請過程最長會至到一個月。申請者除了需要提供如地址、職位等基本資料，亦須提供犯罪紀錄及衝突地區訪問紀錄。

另外，還有一項新出入境系統（Entry/Exity System，EES）將在今年秋季實施，ESS除了會蒐集旅客個人資料，還會蒐集如指紋和面部資料。歐盟表示，短期旅客的資料會被保存3年，逾期居留者資料則會被保存5年。Izabella Coope稱，ESS是為了提防偽造證件和防範逾期居留者。有關措施的詳細信息將於8月份公布。

對於兩項港人訪歐的新措施，有議員表示，提前申請電子旅行許可證為大勢所趨，認為費用不算高，相信不會影響港人歐遊意欲。對於將蒐集生物識別資料，另一議員則表示，會有擔憂，但只能適應，且該議員表示資料的保存時間似乎略長。