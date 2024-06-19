旅館業修訂條例生效至今　60個賓館牌照未獲續牌

現時全港舊式商住大廈中不乏無牌或影子賓館營運，對住户和旅客構成安全風險，甚或影響旅館業界和本港旅遊業的聲譽。民政及青年事務局局長麥美娟今日(19日)書面回覆議員質詢表示，《2020年旅館業(修訂)條例》生效至今，共有60個賓館牌照未獲續牌，當中有15宗個案提出上訴，5宗維持不獲續牌決定，1宗由持牌人撤回上訴，其餘9宗正處理中。

麥說，截至今年4月底，全港持有賓館(一般)牌照的處所為1410個，而由今年初至4月底，牌照處共收到480投訴個案，並巡查了3048個懷疑無牌酒店或賓館，當中68個被檢控，42個已定罪。若按18區分布，牌照處在油尖旺區巡查最多懷疑無牌酒店或賓館，有1302個；其次為灣仔，有702；至於中西區及離島區，亦分別巡查了211及209個。

在執法方面，牌照處若發現有人涉嫌經營無牌賓館活動或接獲舉報時，會於短時間內巡查有關處所，並視乎每宗個案的具體情況，採用最適當和最有效方式跟進搜證，例如在不同時間進行突擊巡查、與其他有關部門進行跨部門聯合行動、或採取「放蛇」蒐集證據等。

至於審批續牌申請，牌照處會考慮處所所在大廈的樓面面積及其逃生樓梯整體容量，以評估有關處所可接待客人的數量，亦會要求有關處所必須符合有關樓宇和消防安全的規定。牌照生效期間亦會進行抽查，並要求所有賓館持牌人每年遞交消防裝置及設備證書，確保處所本身符合有關樓宇和消防安全的規定。