康文署調查逾千炒場個案僅17宗被懲處　無一被檢控或定罪

當局推出多項措施打擊租用康體場地的「炒場」活動，惟成效一直備受質疑。文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面回覆議員提問時表示，2020年至共進行1,369宗「炒場」相關的個案調查，惟只有17宗個案被懲處，其中當局在2022年調查了232宗個案，當中沒有一宗個宗受到懲處。另外，過去5年當中並沒有任何一宗因「炒場」而被檢控及成功定罪的個案。當局僅指正透過SmartPLAY預訂系統數據資料，分析租用人的租訂模式，從而辨認懷疑「炒場」活動。

當局指，康文署不時提醒場地職員須嚴格遵照現行指引，巡查轄下康樂設施的使用情況。康文署亦有指引要求地區管理人員加強管理，並安排實地巡查，特別是巡查具高風險「炒場」場地，提醒場地督導人員及前線人員須嚴格執行相關指引，確保相關正式紀錄妥為保存。服務質素檢定組亦會在不同時段到康體場地進行突擊巡查，檢視場地職員是否依照部門指引為租用人登記取場及抽查租用人士用場情況。

當局續指，康文署轄下部分康體場地設有閉路電視，以遏止非法活動和監察場地情況，但由於閉路電視可攝錄大量個人或有關個人資料的影像，而絕大部分簽場人士皆為守法者，為避免過分收集個人資料，康文署亦有採用其他不涉及私隱而仍可達致有效監察租用人用場的方法，當中包括安排場地職員在智能自助服務站或自助簽場機前進行抽樣核對簽場人的身份證，以確認其是否設施的真正租用人，如發現租用人於所租訂段節沒有在場使用設施或有足夠證據證明租用人違規轉讓用場許可證時，會按既定機制作出跟進工作。