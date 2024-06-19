去年接獲逾萬宗「黑的」投訴　僅57宗被定罪

「黑的」拒載劏客引起市民不滿，亦令香港作為旅遊城市形象蒙污。有議員關注，政府接獲的涉及的士司機違規行為的投訴及定罪數字。根據運輸及物流局提供的數據，單在去年，運輸署及執法部門分別接獲2,544及9,584宗投訴，惟執法數字僅174宗，而最終被定罪更只有57宗，佔整體投訴數字不足1%。當局強調，已推出一系列措施提升的士服務質素，包括去年12月生效的兩級制罰則、今年9月生效的計分制等，執法部門亦繼續透過「放蛇」、安排「的士大使」等行動，打擊違法行為。

運輸及物流局提供的數據顯示，過去5年，即2019年至2023年，運輸署接獲的涉及的士司機違規行為的投訴個案，分別有1,305、735、1,182、1,593及2,544宗，除去疫情3年，僅2019年與2023年對比，投訴個案急升94.4%；而執法部門接獲的投訴個案，分別有4,167、2,420、3,949、5,673及9,584宗，2023年的投訴個案較疫情前激增近1.3倍。相關投訴包括濫收車費、拒載、兜路、行為無禮不檢等。

執法方面，過去5年，執法部門就的士司機違例事項的執法數字，即發出傳票或拘捕的數字，2019年至2023年期間，按年分別有169、70、58、151及174宗。而最終被監控及定罪的數字，按年分別有76、14、7、13及57宗。單計去年，運輸署及執法部門分別接獲2,544及9,584宗投訴，惟執法數字僅174宗，而最終被定罪更只有57宗，佔整體投訴數字只有0.47%。

當局表示，政府早前已檢視整體的士的營運和管理，並提出一系列提升的士服務質素的措施，包括就某些與的士司機相關的罪行，引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則。相關的條例已於去年12月獲立法會通過，其中兩級制罰則已於去年12月22日生效，而記分制將於今年9月22日生效。

同時，執法部門亦採取各種方式打擊的士司機的違法行為，包括採取情報主導的行動、以喬裝乘客的方式（俗稱「放蛇」）進行執法行動等。在加強宣傳方面，執法於今年4月5日起，聯同的士業界、蘭桂坊協會及中西區交通安全運動議會，推行為期3個月的「蘭桂坊的士大使計劃」，期間會於特定時間在中環蘭桂坊及山頂纜車的士站安排「的士大使」。自計劃推出至今，已協助超過7,000名市民及遊客乘搭的士。