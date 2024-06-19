電子牛肉乾草案　三讀通過

本港已引入電子形式的交通罰款（俗稱電子牛肉乾）措施，政府進一步修例，允許電子方式派送予車主，審議相關條例草案今（26日）三讀通過，不過有議員質疑政府為何重複蒐集兩次車輛駕駛人士資料，亦有議員指違泊問題在於停車位不足，期望可完善泊位。

《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案》旨在修訂《定額罰款(交通違例事項)條例》、《定額罰款(刑事訴訟)條例》、《道路交通條例》及它們的附屬法例，以在不改變有關罰則水平的前提下，利便透過電子方式，對某些違例事項及交通罪行執法，以及透過電子方式，提供和要求提供關乎交通罪行或意外的資料；賦權警務處處長指明根據該等條例發出的某些通知書的格式；訂明該等通知書須載有的資料；對某些條文作適應化修改，以令該等條文符合《基本法》以及香港作為中華人民共和國的特別行政區的地位；並作出相關及雜項修訂。政府預計措施可節省約2.47億港元。

議員陳恒鑌表示電子高票能夠便利市民，讓市民被檢控時可以第一時間收到通知，及早將車輛駛離，不過他指政府早前已經收集不少車輛駕駛人士的資料，而今次仍要重新收集，質疑蒐集兩次的意義何在，希望可以證明政府統一部門所收集的資料可以互通，減少市民重複遞交有關資料，政府減省不必要的行政程序。

議員楊永杰指有部分駕駛人士表示憂慮，因他們使用舊式電話、不熟悉短訊和電郵、擔心網絡訊號等問題收不到吿票等，希望政府多宣傳和多教育，而政府在系統設計要做得更好。他又指違泊問題在於停車位不足，全港80萬車牌，但車位只有70萬，數量遠遠不足，期望可完善泊位。議員林振昇亦指有不少職業司機反映，本港商用車泊車位嚴重不足，希望政府善用空置土地，或在合適的發展項目增設更多商用車泊車位，從源頭減少違泊情況。

議員陳紹雄表示政府電子系統事故頻出，促請政府推行電子交通執法時，系統要做好測試，他又指現時短訊和釣魚電郵的詐騙方式層出不窮，政府應該做好教育宣傳，教育市民如何識別短訊。

航運交通界議員易志明表示的士業界擔心全面落實電子告票後，車主和司機均有機會因沒有經常檢查電郵和短訊，而未能夠及時察覺被炒牌，的士司機因為流轉性大，事後難以追查違規司機，最後罰款變成車主承擔。