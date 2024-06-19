「屠龍小隊」案　被告被捕時高喊個資　冀途人幫手找律師

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（19日）在高等法院續審。控方傳召多名執法人員作供，講述拘捕被告過程。有被告被捕後，高喊自己個人資料，希望途人幫手找律師。

控方今早先傳召拘捕被告張銘裕的姓劉執法人員作供。據他指，2019年12月8日，他按指示到灣仔展鴻大廈拘捕張銘裕，確認其身份後，以非法集結罪名拘捕張，張警誡下稱「咩都唔知」。之後，控方再傳召拘捕被告賴振邦的姓李執法人員。李稱，2020年1月17日，他到「3C工作室」，確認身份後，以「串謀意圖嚴重傷害他人身體罪」拘捕賴。李憶述，當賴振邦等候執法部門車輛時，賴振邦突然高呼自己姓名等個人資料，並叫途人幫他找律師。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023