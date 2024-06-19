電訊公司前經理發訂單益自己　今認欺詐罪明日判刑

一名電訊公司前經理，涉嫌隱瞞利益衝突，詐騙該電訊公司向被告母親擁有的供應商，批出總值逾3,000萬港元的採購訂單，並支付服務費共逾1,600萬港元，因而被廉政公署落案起訴。該前經理今日(19日)在高等法院承認一項欺詐罪名。法官杜麗冰將案件押後至明日(20日)求情及判刑。

46歲男被告張倬敏，是電訊盈科有限公司(電訊盈科)附屬公司PCCW Services Limited (PCCW Services)前經理。案情透露，被告於2014年11月獲PCCW Services聘用，任職PCCW Solutions Limited (PCCW Solutions)網絡服務小組的經理。PCCW Solutions是電訊盈科另一間附屬公司。電訊盈科政策規定，電訊盈科及其附屬公司僱員須申報潛在利益衝突。

高雲長安有限公司(高雲長安)獲被告建議，於2016年1月起被列入電訊盈科及其附屬公司的認可供應商名冊。2016年1月至2017年7月期間，被告致使PCCW Solutions向高雲長安發出29張採購訂單，總值共逾3,000萬港元；高雲長安其後獲PCCW Solutions支付約870萬港元及約99萬美元。

廉署調查發現，被告的母親自2014年8月起成為高雲長安獨資董事及股東，但他從沒有向僱主披露其母親於高雲長安的利益。被告負責為PCCW Solutions就該29張採購訂單索取報價，並在公司付款前確認相關服務已完成。廉署發現，被告曾使用看來是其他公司發出的虛假報價單，令高雲長安成為報價最低的投標公司從而取得相關訂單。此外，被告更多次以書面向PCCW Solutions確認自己在相關採購中沒有任何利益衝突。調查亦發現，高雲長安從沒有就該29張訂單向PCCW Solutions提供任何服務，而該等服務本身已由其他服務供應商提供，或由PCCW Solutions運用內部資源進行。

案件編號：HCCC375/2023