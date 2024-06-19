肺癌術後免疫治療　復發風險降一半　組織促納安全網減負擔

肺癌是香港癌症頭號殺手，佔所有癌症死亡人數超過四分之一。肺癌雖然於早期發現有望做手術根治，但手術後復發率仍高達75%，若能在術後接受免疫治療鞏固，復發風險將大減一半以上，惟此治療尚未納入安全網。癌症病人組織表示，將「術後免疫治療」納入安全網，能令復發風險減半，為病友帶來治癒新希望，更能大幅減少預期晚期個案數量及死亡率，長遠定能減輕醫療負擔。

臨床腫瘤專科鄭志堅說，術後免疫治療適合第二、第三期肺癌患者，能減低57%癌症復發率，鞏固治療效果，治療若納入安全網，綜援人士治療費用將全免，一般市民亦能按資產比例獲部分減免。

有癌症患者表示，術後免疫治療共需接受17次，每3周1次，每次費用約2萬港元，丈夫是退休公務員才獲減免。「同路人同盟」主席陳偉傑說，在政府醫院接受術後免疫治療費用約40萬港元，當中仍未計算政府資助的其他藥物、手術、住院等費用。

議員陳穎欣推動國藥港用、好藥平用，指出香港在改革藥物制度方面刻不容緩，醫管局在採購藥物時應更具透明度和靈活，令藥廠有競爭，香港的病人才能有合理價錢的藥物治病。陳穎欣希望醫管局能公開一些普遍治療癌症、罕見病藥物的藥價範圍供病人參考。