食安中心5督察涉濫用職權偷食品樣本　包括罐頭鮑魚日本米等

廉政公署昨日(18日)落案起訴5名食物環境衞生署食物安全中心衞生督察，指他們涉嫌濫用職權，沒有適當棄置檢測後未經使用的食品樣本，並串謀盜竊該等食品，均獲准保釋，明日(20日)在西九龍裁判法院答辯。食環署已暫停有關人員的職務，強調十分重視員工的紀律和操守，並已採取額外預防措施，包括細化工作指引、改善流程，以及提升食安中心採購和記錄食物樣本的應用資訊系統，以強化監督工作。

該5名食環署衞生督察年齡介乎28至37歲，分別為陳映姍、林曉君、余鳳珍、劉承軒及李俊禧，案發時隸屬食安中心風險管理科食物進╱出口組，工作包括對食品進行輻射檢測。他們同被控一項串謀盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》。控罪指他涉嫌於2022年5月至去年3月期間，串謀盜竊部分食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本。

5名被告所隸屬的小組於2022年中及2023年初就兩次食品輻射檢測，以公帑向5個食品進口商購買多款食品樣本，總值逾8.8萬港元。其後他們被發現進行測試前已計劃挪用剩餘的食品樣本，不打算遵守妥善棄置食品樣本及作出相關記錄的內部指引。廉署人員其後在被告的寓所檢獲逾80件未經使用的食品樣本，包括罐頭鮑魚、白松露醬、法式蟹湯、日本米及多款意粉。

廉署表示，早前接獲涉及食安中心人員購買食品樣本的貪污投訴而展開調查，食環署調查案件期間提供全面協助，因應本案所揭示情況，廉署正檢視食環署相關工作程序，並會提出防貪建議，加強監管，以杜絕不當行為，亦已為食環署所有負責相關檢測工作的員工舉辦誠信培訓，提醒他們履行職務時必須維持誠信，不可利用職位謀取利益。