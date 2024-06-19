中国海洋石油特約：捱夜睇波增猝死風險　補肝補腎莫遲疑

4年一度的歐洲國家盃開鑼，不少球迷捱夜睇波，有市民指曾試過捱夜睇波，之後身體十分疲倦，《東呼即應》訪問專家，探討捱夜睇波有沒有相對較健康的貼士。有精神科醫生表示，捱夜後會較容易生病，以至小病例如傷風感冒都變多，建議盡可能於最短時間內，追回失去的睡眠時間，睇波不宜太頻密。有中醫師建議，如果捱夜後有上火徵狀，可用淡鹽水漱口30秒連續4至5次。如果有大量暗瘡就要喝夏枯草、五花茶等清熱飲品。

市民林先生和潘先生表示，自己最近有捱夜看球賽，也知道捱夜非常傷身，對心臟不好。市民楊先生則表示，會在比賽前預先休息一會，但捱夜後第二天亦會感到身體非常疲倦，也知道捱夜容易長不高。對於是否有方法提神，市民翟先生則稱，會喝一些汽水或咖啡提神，但第二天也會感到頭痛、眼痛及感到疲倦。

精神科專科醫生傅子健表示，我們每日的睡眠需要滿足3至4個完整的睡眠周期，每個周期則大約有2至4個小時，如果僅將睡眠時間分散，未有睡滿一個完整的周期，即所謂碎片睡眠，這對健康或精神並沒有太大的幫助。此外，坊間可購買的能量飲料，按有效成分可以分為兩類，包括胺基酸和咖啡因。胺基酸可以令人集中精神，咖啡因則是可以達到提神的目的。通常能量飲品、咖啡和汽水中都含有咖啡因，一個正常的成年人通常飲用一杯即可提神，每日飲用2至3杯已是上限。

傅子健續說，睡眠時身體會分泌物質，令身體自我修復，睡覺時皮膚也會更新，如女士睡眠不足皮膚會變差，其實是有科學根據的。如果長期失眠的話，身體的細胞和免疫系統未能完成自我修復，導致抵抗力變差，會較容易生病，以至小病例如傷風感冒都變多。

中醫師蔡梓銘表示，晚上11時至凌晨1時為子時，中醫角度認為，此時是人體較為重要轉化的時間，所以在該段時間睡覺最好，如果1時後才睡覺會較傷身。任何體質的人如果捱夜都會對身體造成損害，如本身手腳偏瘦弱、容易疲倦和氣血不上頭腦的人，捱夜的症狀會更明顯。

蔡梓銘稱，一般來說捱夜後容易熱氣，熱氣是指能量過盛的狀態，是當我們應該睡覺時頭腦仍然亢奮，這種亢奮狀態就是火，沒有休息，火就不能消散，身體就不斷消耗及衝擊。如果無法避免要捱夜，都建議捱夜看球賽前先睡一會，讓身體提早休息，例如15分鐘或30分鐘，總比沒有休息好。蔡建議，在「子時」睡一陣會比較穩妥，捱夜其實都會傷腎氣即腎中氣血，建議進食黑色食品，如黑芝麻、桑葚、黑枸杞子及黑豆，這類食品都有補腎作用。