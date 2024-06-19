糖尿病併發晚期腎衰竭　短命逾12年　專家籲早發現早治療

本港糖尿病人口呈現上升趨勢，發病亦有年輕化傾向，而糖尿病腎病變是其中一種常見併發症。專家指出，若糖尿病患者長期控制病情不佳，會增加腎臟負荷，久而久之便會導致腎病變，嚴重者要接受透析治療（俗稱洗腎），甚至腎臟移植，及早診斷糖尿病可減低腎衰竭及其他併發症風險。有關注組織舉行慢性腎病免費篩查計劃，預計8月起符合指定條件人士可向參與計劃的家庭醫生報名免費檢測，目標篩查1,000名腎病高危病人。

2015年以後，本港每年每10,000名糖尿病患者中，有37.3人出現晚期腎衰竭；患晚期腎衰竭後，預期壽命將縮短至3.5年，而對比沒有晚期腎衰竭人士，壽命大約縮短12.5年。腎病科專科醫生羅學敬指，現時本港每年有1,400宗末期腎衰竭新症，當中超過一半的成因是糖尿病，而參考醫管局數據，相關趨勢於過去10、20年慢慢上升。

若糖尿病情長期控制欠佳，患者體內過高的血糖和血壓會不斷傷害腎臟血管，增加腎臟過濾血液的負荷，久而久之便會導致腎臟病變；當腎臟代謝功能喪失超過90%，就會成為尿毒症，患者需要洗腎或是腎臟移植。內分泌及糖尿科專科醫生丁昭慧引述相關數據，最少50%洗腎病人患糖尿病腎病變，洗腎不但費用昂貴，而且腎功能損害亦增加患者中風和心血管併發症風險。

香港腎科團隊與香港中華醫學會合作，推出慢性腎病免費篩查計劃，目前已邀請30至50名家庭醫生參加，年滿45歲具有高血壓、糖尿病、心臟血管疾病等風險因素的人士，可免費向參與醫生報名接受檢測，目標篩查1,000名腎病高危病人。團體指，現時已有測試可早期發現糖尿病腎病，治療亦比以前更有效，可延遲腎衰竭發病達17年，呼籲市民盡早檢驗，並及早治療，免受洗腎折磨之餘，亦可減輕醫療系統壓力。