東方日報A1：一條命罰5萬　職安拆彈淪空談

政府於去年4月修例提高職安健罪行罰則，提高罰款額至1,000萬元及最高可監禁兩年，惟工業意外仍舊頻生。勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至今年5月31日，勞工處就8宗致命工業意外提出111項檢控，其中一宗個案已完成法庭聆訊，兩名非建造業工業經營東主被分別罰款5萬元。有議員認為判罰過輕，質疑修例增加阻嚇力形同虛設，斥個案明顯輕判，孫重申判罰是法庭決定，且修訂罰則後的個案數量仍然很少，當局會於法例實施兩年後檢討判罰情況，再向立法會交代。議員吳秋北質疑罰則過輕，更指「立法都無法制止工業意外發生，咁個法例有咩用？」勞福局則稱，考慮循可公訴罪行的程序處理近期多宗嚴重工業意外的檢控事宜。

議員林振昇昨日在立法會質詢職安健罪行罰則修訂後的情況，及當局有否就判決提出覆核或上訴。孫玉菡回應，2023年4月28日至年底，以及由今年1月至5月底，勞工處分別錄得19宗及10宗致命工業意外，而截至今年5月31日，該處已就8宗致命工業意外引用職安健修訂法例向涉事持責者提出111項檢控，但僅有一宗個案完成了法庭聆訊，兩名非建造業工業經營東主被分別罰款5萬元。就有關個案，勞工處指，兩人是非建造業工業的經營東主，因違反《職安健修訂法例》的規定，包括循簡易程序下的一般責任條文而被檢控，最終被法庭分別罰款5萬元。

林振昇認為，職安健法例簡易程序罪行罪成個案僅被罰款5萬元，質疑當局修例增加阻嚇力形同虛設，直言「（即使）有阻嚇力，可能都係狐假虎威」，他認為，持份者並非擔心勞工處的罰則，或更擔心發展局的懲處。另一名勞工界議員周小松亦認為，該宗案件明顯輕判，但當局亦無上訴，質疑如何證明當局有信心打擊職安相關罪案。

孫玉菡解釋，政府曾考慮是否就判刑提出覆核或上訴，惟經仔細考慮個案的所有有關情況後，認為相關判刑並不屬於原則性犯錯或明顯不足，故最終沒有向法庭提出覆核或上訴申請。他又指，就每宗個案向法庭呈交檢控要求時，都已清楚解釋已修訂法例，顯示出社會認為涉及工業意外的罰款應大幅增加，惟最終判罰多少是由法庭決定。

議員吳秋北明言「立法都無法制止工業意外發生，咁個法例有咩用？」，他關注當局會否就工業意外作相關調查研究，以更針對性制訂措施及法例。孫玉菡表示，會從每宗工業意外中仔細吸取教訓。他又稱，至於近期多宗嚴重工業意外，勞工處在完成相關的調查工作後，會徵詢律政司法律意見，並考慮循可公訴罪行的程序，向持責者提出檢控。孫的說法是改變上述案件以簡易程序提控的做法，一般以公訴罪行展開檢控，案件均較嚴重、且會交較高級法院處理。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，職安健罪行罰則修例至今，完成法律程序的個案數量尚少，需要時間觀察，她期望法庭判刑時盡量符合社會期望，相信社會較多關注的案件，如安達臣道冧天秤意外等判罰應會反映社會關注。她又提到，勞工處在檢控上也擔當關鍵角色，包括搜集檢控資料、是否申請上訴等，惟重申單靠罰則不能起太大作用，要真正改善工業安全問題意識，仍需各界多管齊下努力。

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