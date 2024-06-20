港府擬連續3年上調資助大學學費　議員關注對學生或家長負擔大

消息指，政府擬於2025/26學年起，逐步上調本港資助大學的學費，初步連續加費3年，每年加幅介乎5%至9%，若以5%計算，2027/28學年學費會增至48,736港元，若以9%計算，則可達54,520港元。立法會議員劉智鵬今日(20日)在電台節目表示，若三年後學費高達5.4萬港元，對學生或家長生負擔大，建議政府由較低加幅入手。他稱，目前學費令政府未能達到收回課程成本18%的目標，但收回成本不在「朝夕之間」，「攤長時間」加學費會更好。

劉續稱，加幅若偏向5%，涉及大約2,000至3,000港元，平均每月200多港元到300多港元，大學生只要做數小時兼職便可以抵銷加幅。另外，現時亦應檢討加學費機制或討論不同科目不同學費的可行性，不同學科不同收費，有助日後按學科的成本釐定學費，但不應以不同學科的畢業生薪酬作為參考。

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥在同一個電台節目表示，若連續三年加學費，學生會感到吃力，建議加幅參考通脹。另外，近年巿道及經濟不太好，畢業生就業困難，學生貸款還款期安排，應因應加學費而調整。職道生涯規劃輔導協會總監崔日雄亦認為5%至9%加幅較高，連續三年都加學費，加得太急，建議參考物價指數，高於3%會對學生帶來壓力。