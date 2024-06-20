本港流感病毒活躍度下降　當局料流感季節近尾聲

本港流感病毒活躍程度下降。衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基今日(20日)在電台節目表示，近數個星期流感病毒活躍程度下降，料本港流感季節接近尾聲，市民仍可在本年度流感疫苗到期前打針，而新一個年度接種計劃將在今年9、10月開始。

至於日前一名曾接種流感疫苗的8歲女童感染甲型流感後死亡，黃表示正調查女童具體病情發展及本身有無其他疾病等，但強調每年接種疫苗是其中一個預防流感的最有效做法。他同時指出，感染流感或新冠病毒，會增加感染侵入性甲類鏈球菌風險，市民應正確護理傷口，即使輕微受傷都要用防水敷料覆蓋，外遊更要避免使用水療設施和泳池等。

另外，黃稱日前感染登革熱的天水圍54歲女子，目前情況穩定，病人潛伏期絕大部分時間都在香港，故相信屬本地感染個案。本港沒有發現主要傳播登革熱的埃及伊蚊，但同樣可以傳播病毒的白紋伊蚊則在本地常見，巿民防治蚊患。他又稱，泰國、印尼、新加坡、馬來西亞和美洲地區的登革熱個案顯着增加，其中美洲逾800萬宗，達歷史新高，市民暑假外遊要留意預防。