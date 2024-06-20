警員涉非禮7歲女童罪成　官認同知法犯法為加刑因素　押至7.5判刑

居於紀律部隊宿舍的警員，涉嫌協助當時7歲的鄰居女童回她家後，藉詞檢查該單位有否關煤氣而進屋，期間涉趁機非禮對方、上下其手撫摸其胸部及私處。涉案男警否認一項非禮罪受審，今（20日）在粉嶺裁判法院被裁定罪名成立，還押至7月5日判刑，期間為索取被告背景報告及事主創傷報告。控方認為警員犯案是加刑因素，裁判官認同指，執法人員知法犯法，後果眾所周知。

35歲已婚被告梁桂鋒，現已停職。據他自辯時提及，他在2013年起任警員，案發時駐守西九龍衝鋒隊支援組。他被控於2023年9月20日，在葵涌大窩口道某單位內，猥褻侵犯現時8歲的女童Ｘ。控方承認事實指，X與被告是鄰居。

審訊中，控方播放X的錄影會面紀錄，X指，當日被告在廚房分別5次摸她胸部及私處，期間不時稱「好鍾意你咁肥」，女童稱被侵犯時曾稱：「叔叔我唔鍾意呀」，心想：「打死你個死八公」。被告自辯則稱，當日嗅到事主單位有異味，認為是漏煤氣，遂到廚房檢查，但發現是食物發出的異味。他稱當時曾意外撞到事主，見她快跌倒而捉住她的肩膀。

裁判官裁決時指，X在盤問下沒有受動搖，是誠實可靠的證人。相反，被告供詞並不可信，也不可靠，認為被告是以漏煤氣為藉口入屋，亦不相信被告意外撞到事主的說法。裁判官指，被告沒有進入X單位的理由，認為他知道單位客廳安裝閉路電視，所以帶事主到廚房犯案。事後知道自己闖禍，就開始籌謀補救方法。法庭裁定控方舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪成。辯方求情時指，被告沒有預謀犯案，是單一事件，被告當時是受家事及工作壓力影響才犯案。辯方申請讓被告保釋等候判刑，控方反對，裁判官最終拒絕，下令被告還押候懲。

案件編號：FLCC 552/2024