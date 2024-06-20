港每名婦女平均生0.8個子女全球最低　議員倡檢討政策催生

因應本港人口少子化的現象，有議員在今日(20日)的立法會續會中，提出「支援輔助生育政策」的議員議案，促請政府制訂措施強化輔助生育服務，例如延長儲存卵母細胞的儲存期限、加大公營醫療機構提供試管嬰兒門診或生育評估門診服務的名額、向使用輔助生育科技的市民提供津貼等，以鼓勵生育。

議員林琳指，本港生育率之低可謂冠絕全球，雖說「有仔趁嫩生」，但由於港人學歷普遍較高，婦女在職場打拚，事業女性往往遲婚，以致高齡產婦非常普遍，健康懷孕的機會亦降低，她說35至39歲的孕婦有20%會流產，36至40歲則接近30%。不少婦女都要透過輔助生育，但婦女雪卵最多只得10年，且必須先結婚才可使用輔助生育技術，假設婦女在25歲抽卵儲存，則要在內35歲前找到配偶。既然醫學上沒有10年過期的說法，為何不可為婦女提供多一些空間，建議延長至30年。

林琳續指，公營醫院雖有輔助生育服務，然而由第一次見醫生評估，到接受治療起來隨時要花兩三年時間，再者醫管局限制每對夫婦只可做3次治療，本身不可有子女，而且還有年齡上限，她建議公營醫院的服務名額之餘，可否將本港的輔助醫療生殖技術視為一項產業來發展，為來港接受服務的海外人士收取費用，並注入資金池，以支援本地有需要人士到私營醫院就醫，而資金池亦可一定程度提供資助予本地的輔助生育的科研機構，促進相關發展，形成良性循環。

議員陳家珮引述聯合國發布的2023年世界人口狀況數據，指本港每名婦女平均只生0.8個子女，屬全球最低，亦跟2.1的自然人口補充率相去甚遠。她說人口增長放緩，出生率低，勞動力失衡，社會活力下降等一連串問題，本港的教育亦因少子化而面對縮班殺校的的壓力，教育局推算在2029年，適齡升讀小一人口將由目前的5萬降至3萬，跌幅達3成6，情況令人憂慮。政府雖推出一系列鼓勵生育的措施，但有改善空間，例如雪卵期限只得10年，有關限制令有意雪卵的女士需計算時間產生不少顧慮。由於年輕女性雪卵，將來健康懷孕的比率就愈高，建議放寬法例，劃一把限期延至55歲。她指懷孕本身是非常複雜，不是想生就可以生，沒有避孕的夫婦在12個月內都未懷孕可視作不育，而本港每6對夫婦就有一對有此情況。不少研究顯示中西醫學結合助孕，可大大提高懷孕機會，希望政府考慮將中醫調理納入公營醫療，讓更多婦女受惠。

議員梁毓偉亦指，港人遲婚遲育的趨勢明顯，根據統計署資料，2022年女性初婚的年齡中位數是30.7歲，而首次生育的年齡中位數是32.7歲。他說不少初婚的夫婦正值事業上升期，所以優先考慮的未必是生育，可能是進修、住屋或改善經濟環境等，到穩定下來有意生育已經是快接近30歲的中後期，因此政府公營輔助生育服務的年齡上限設為40歲並不足夠，其實不少國家或地區的公營輔助生育服務不斷提高年齡上限，如英國的42歲，南韓的44歲，政府宜因應社會趨勢作出檢視。有關服務名額雖增至1,800個，但應減少輪候時間，公營輔助生育服務的評估，排期由7.5至12個月，如果接受人工受孕服務，則再等多4至10個月。他希望可以將轉介至治療的時間壓縮。此外，冀加強公私營協作，加入中醫藥診治，讓有需要的夫婦見到曙光。

當局表示希望有意生育的夫婦應把握最佳育齡期盡早生育，而冷凍卵子不能逆轉女性生理上生育的年齡限制，科學實證指出，孕婦和胎兒的風險會隨着女性年齡增長而增加，又指即使婦女透過輔助生育技術成功受孕，持續妊娠的成功率會隨着年齡上升而不斷下降，指「唔係淨係種子嘅問題，亦係土壤嘅問題」。當局表示生兒育女是上天給予人類的本能，不能將生育「醫療化」，生殖醫學不應該替代上天給予人類的本能。

針對「有仔趁嫩生」的講法，當局表示「自己以身作則、身體力行」，指年輕人必須做好人生規劃，新一代年輕人需要兼顧家庭事業，至於有議員表示可以配對年輕人找到合適對象早結婚早生仔，當局表示會和民青局討論有何政策，引述內地有人在公園做媒人的工作。

議員林琳最後發言時，表示很多人對不能生子羞於啟齒，對於局長表示「因為土壤不好」而不能生子的說法，相信對所有女性都是很大打擊，又指並非每個人都像局長一樣「有金童玉女，廿幾歲讀書結婚生仔一鍋過」，希望政府對症下藥。

議案和修正案均獲得通過。