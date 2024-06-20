當局今年第四季申撥款　活化芳園書室及白樓　較預計貴2千萬

政府2022年6月公布第六期活化歷史建築伙伴計劃的申請結果，當局計劃今年第四季向立法會申請撥款，將芳園書室活化為創學芳園，以及將白樓活化為國史教育中心悠悠館，預計建設成本分別為2,550萬及1.044億港元，即共1.299億港元，較2020年預計貴2,025萬港元，升幅約18.5%。發展局指，芳園書室及白樓現均繼續開放公眾參觀，按目前進度創學芳園和國史教育中心悠悠館分別預計於最早明年和2026年開始營運。

根據發展局年報，芳園書室及白樓詳細設計大致完成，古諮會今年3月7日亦同意兩項目文物影響評估，兩項撥款申請將於下周二（25日）於立法會發展事務委員會進行諮詢。香港文化古蹟資源中心總監張家榮接受傳媒訪問時指出，兩項目建設成本升幅甚高，除了通脹，議員應要求當局解釋哪些項目細節導致升幅，尤其是芳園書室已活化過，升幅不應如此高。

同期計劃另有3個項目，包括景賢里將改成「景賢里‧養生殿」推廣中醫藥；將大潭篤原水抽水站員工宿舍群改成「水圓地方」，提供自然體驗的幼兒教育；以及前北九龍裁判法院改成普及司法教育中心，名為「北九．將來」。三項目預期於2026至2028年建成，其中大潭篤和景賢里施工前期工作已展開，前北九龍裁判法院則於今年第三季開始。