收集棄置蠔殼修復蠔礁　機構料今年收集量達50噸

食完生蠔，棄置的蠔殼也能變廢為寶？有機構自2021年起，展開蠔殼回收計劃，並把經處理的蠔殼用來修復蠔礁，為不同海洋生物提供庇護空間。過去兩年共有10間餐廳及酒店參與計劃，而從中收集的蠔殼量更達46公噸。相關計劃去年進一步規模，參與的酒店及餐廳增至15間，截至上月底，已進行520次收集蠔殼行動，預期今年收集50噸蠔殼。

香港機場管理局自2021年與大自然保護協會合作，展開蠔殼回收計劃，於香港國際機場三跑道系統新建海堤上修復蠔礁，藉以提升附近水域的生物多樣性，並增加漁業資源，保護海岸線。團隊每周從參與計劃的酒店及餐廳收集並清潔棄置的蠔殼，然後把蠔殼送往回收場進行分類，並去除剩餘有機物質，再進行天然風乾。最後，團隊將所回收的蠔殼送到適合建造及修復蠔礁地點，當中包括機場第三跑道附近及吐露港水域。

機管局表示，過去兩年，參與的餐廳數目由5間增至10間，而從中收集到的蠔殼量，亦由2021年的18公噸增加至46公噸，成效理想。去年機管局進一步擴大計劃規模，向15間酒店及餐廳回收蠔殼，包括香港遊艇會、淺水灣露台餐廳、香港半島酒店、香港喜來登酒店等。截至今年5月底，團隊已進行520次收集蠔殼行動，料今年可收集50噸蠔殼，有望建造及修復更大規模的蠔礁，改善海洋生態系統。