廣華醫院電力系統故障　議員認為事故不能接受　促當局徹查

廣華醫院電力系統昨晚發生故障，部分手術室的電力供應受影響。立法會議員梁文廣認為事件不能接受，促請院方必須加強日常電力設施的維護工作，提升其可靠性，確保電力供應時刻正常。他稱，今次廣華醫院的電力事故波及正在進行的手術，最嚴重可能會影響病人生命安全。為安全起見，醫院方面安排部分非緊急手術延期以進行電力檢查，惟現時公立醫院手術排期時間頗長，手術改期會對病人及家屬帶來困擾。

他又稱，重建後的廣華醫院第一期於2023年底開幕啟用，至今只是約大半年就已經發生嚴電力故障，過去亦曾經出工程質量問題，情況令人擔憂。他指，廣華醫院重建大量引入新資訊科技支援醫療工作，如5G手術室加強遙距醫療應用等，可靠的電力系統對醫院運作非常重要。他促請廣華醫院及醫院管理局盡快徹查及公布今次電力故障原因，並提出改善建議，避免同類事件再次發生，減小對病人的影響及挽回公眾對廣華醫院的信心。

另外，政府當局今日(20日)回應事件時表示，電力供應不是醫療事故，反而是關係到醫院本身的硬件設備。醫院在臨床操作中，硬件套和設備都非常重要，特別是手術室必需有後備電力供應，以確保手術室運作不會因任何電力中斷而受影響。而廣華醫院昨日有一段短時間，個別手術室遇到電力供應故障，但有後備電力供應以保持手術進行，但後來為了檢查電力供應系統而需要暫停某些非緊急手術。重申廣華醫院停電是工程技術的問題，而工程質量以及硬件確實會影響醫療服務，醫管局和廣華醫院會成立調查專組，以檢視手術室今次電力故障，從而找技術上出了什麼問題。

事發在昨日(19日)晚上約7時，廣華醫院電力系統發生故障，醫院部分手術室的電力供應受影響。院方隨即安排工程人員進行緊急維修，手術室的電力供應在晚上約7時50分恢復。在電力故障期間，有一宗手術需要改往電力供應不受影響的手術室進行。院方已安排工程人員全面檢查供電系統，為慎重起見，需要暫時停用部分手術室作詳細覆查，原定本周四(20日)早上進行的約25宗非緊急手術需要改期，院方正聯絡受影響的病人。其他臨床服務，包括緊急手術、住院及急症室服務等均維持正常。廣華醫院向受影響的病人致歉，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。